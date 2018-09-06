(Görüntülü) Sivasspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 5\'inci haftasında kendi sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti.



Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 16 Eylül Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. İdman ısınma hareketleri ve geniş alanda pas çalışması ile devam etti. Antrenmana yeni transfer Gabriel Torje de katıldı. Gabriel Torje ve kaleci Ali Şaşal Vural idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



TORJE: \"TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM\"



Kırmızı beyazlı ekibin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Gabriel Torje idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demir Grup Sivasspor\'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Gabriel Torje, \"Takıma katkı sağlamak istiyorum. Katkı sağlamalıyım, fit olmalıyım ve çalışmalıyım. Demir Grup Sivasspor\'a hedefleri doğrultusunda yardım etmeliyim. Takımımızın iyi bir taraftarı, iyi bir kadrosu ve iyi bir hocası var. Demir Grup Sivasspor\'a gerçekten yardım etmek istiyorum. Süper Lig\'deki daha önce yaşadığım ve yurt dışında edindiğim deneyimleri sahaya yansıtacağım\" dedi.



VURAL: \"TAKIMIMIZ GELECEK ADINA UMUT VERİYOR\"



İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kaleci Ali Şaşal Vural ise \"Takımımız gelecek anlamında gayet umut veriyor. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece istediğimiz puanları elde edeceğiz. Puan olarak hedefimize ulaşamadık ama takım olarak iyi bir futbol oynuyoruz. Trabzonspor maçındaki ilk 45 dakika hariç 4 maçta da gayet iyi mücadele ettik. Oyun anlamında da çok pozisyona girdik. Gol atamadık ama istediğimiz her şeyi yaptık. Takımımız gelecek anlamında gayet umut veriyor. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece istediğimiz puanları elde edeceğiz\" dedi.Taraftarları her zaman yanlarında görmek istediklerini kaydeden Ali Şaşal Vural, \"Bize inanmalarını ve güvenmelerini bekliyoruz. İyi bir takımımız ve iyi bir hocamız var. İnşallah hep birlikte daha iyi başarılara imza atacağız.\"ifadelerini kullandı.