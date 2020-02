(Görüntülü) Sivas 'etli ekmeği'ni tescilleyip markalaştıracak

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas\'a özgü \'etli ekmek\' için tescil çalışmalarının başlatılacağını söyledi.



Sivas\'a özgü lezzetlerden biri olan \'etli ekmek\' tescil edilerek, etli ekmeği ile ünlü Konya\'ya rakip olacak. Belediye Başkanı Sami Aydın, Lokantacılar Odası ve Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası ile bir çalışma gerçekleştirerek etli ekmeğin tescilinin yapılacağını söyledi. Kentteki bir lokantada basın toplantısı düzenleyen Aydın, etli ekmeğin kente gelen her misafire gönül rahatlığıyla ikram edilebileceğini belirterek \"Sivas \'etli ekmeği\'nin içi dananın kaburga etinden ve içerisine terbiye edilmiş soğan kullanılarak hazırlanıyor. Mükemmel bir tat ve Sivas\'ın önemli yemeklerden bir tanesi\" dedi.



\'BİR MARKA VE STANDARDA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ LAZIM\'



Etli ekmek denilince akla Konya\'nın geldiğini söyleyen Aydın, Sivas\'ın iyi yapılan etli pidesinin de çok güzel olduğunu vurguladı. Sivas etli ekmeğinin bir standarda kavuşması için Lokantacılar Odası ve Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası ile bir çalışma yürüteceklerini ifade eden Aydın şunları kaydetti:



\"Bunun bir marka ve standart haline dönüştürülmesi lazım. Yani Sivas\'ta etli pideyi yapan her bir işletmecinin o standartlara uygun pide yapması lazım. Eğer o standartı sağlayabilersek bunun markalaşması noktasında da çok önemli bir adım atmış oluruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Esnaf ve Sanatkarlar Odalarımız, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odamız ve Lokantacılar Odamız ile hep birlikte yeni bir çalışmayı yapacağız. Sivas\'ın yemek kültüründe standartlardan taviz vermeyeceğiz. Sivas yemeklerinin standarta kavuşması noktasında önemli bir adım olacak. Sivas köftesi tescilli, oda çok ayrı bir tadımız. Sivas\'ın çok önemli bir yemek kültürü var, çok çeşitleri var, fakat bunların standartını sağlayabilmemiz lazım. Aynı yemeği her yerde aynı şekilde yiyebilmeniz lazım, gittiğiniz bir yerde çok güzel, bir başka yerde o standartı bulamayabiliyorsunuz. İşte onu sağladığımız zaman çok sayıda tescil yapacağımız yemek çeşitlerimiz var diye düşünüyorum. Sivas Selçuklu\'dan bu yana çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış ve her medeniyetten de kendine özgü bir yemek kültürü almış; birikimi olan bir ilimiz. Biz bunu markalaştırmak durumundayız\" dedi.