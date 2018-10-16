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(Görüntülü) Sıtkı Ankay Müzik Akademisi kapılarını açtı

Mithat ÜNAL ANAMUR(Mersin), (DHA) MERSİN'in Anamur ilçesinde Sıtkı Ankay Müzik Akademisi hizmete girdi

16 Ekim 2018 18:23

Mithat ÜNAL ANAMUR(Mersin), (DHA) MERSİN\'in Anamur ilçesinde Sıtkı Ankay Müzik Akademisi hizmete girdi. Yeşilyurt Mahallesi\'ndeki akademinin açılışına Belediye Başkanı Mehmet Türe, Anamur Türk Musikisi Yaşatma Derneği Başkanı Macit Arıs ve vatandaşlar katıldı. Başkan Türe yaptığı konuşmasında, akademinin ilçeye önemli kazanımlar sağlayacağına olan inancını dile getirdi. Dernek Başkanı Arıs ise akademinin kapısının müziğe ilgi duyan herkese açık olduğunun altını çizdi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilirken, açık havada verilen konser katılımcılardan tam not aldı.

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