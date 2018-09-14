(Görüntülü) Şişli'de uyuşturucu operasyonu

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA) - POLİS ekiplerinin Kuştepe\'de önceden belirlenen adreslere yaptıkları şok baskında 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyondan 1 kişi gözaltına alındı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin Kuştepe\'de önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katıldığı şok uyuşturucu baskını düzenledi. İki adrese de koçbaşı ile kırılarak girilen evlerde aramalar yapıldı. Aramalara polis köpeği \'Eros\' da katıldı. Uyuşturucuya duyarlı polis köpeği baskın yapılan evlerde arama yaptı. Uyuştucusu gizlenmesi muhtemel yerler olan evlerin depoları da polis tarafından didik didik arandı. Baskın yapılan evin birinde daha detaylı arama yapan polis ekipleri evin arka tarafındaki boşlukta polis köpeğine arama yaptırdı. Köpeğin beyaz bir poşete tepki vermesi üzerine polisler inceleme yaptı. Poşet içerisinden 400 gram uyuşturucu madde, bir adet cep telefonu ve hassas tartı bulundu. Evde bulunan bir kişinin eve polisin baskın yapması üzerine apartmanın ikinci katından poşeti attığı iddiasıyla kişi gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre bu tür şok baskınların devam edeceği öğrenildi.