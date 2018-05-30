(Görüntülü) Şişli'de MHP'li adaylardan esnaf ziyareti

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-MİLLİYETÇİ Hareket Partisi İstanbul 2\'inci bölge milletvekili adayları, Şişli\'de esnaf ziyareti yaptı. Adaylar ayrıca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ni de ziyaret etti.



24 Haziran seçimlerinle Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 2\'inci bölgeden aday gösterilen isimler, Şişli\'de seçim çalışmalarına başladı. 16.00\'da Teşvikiye Camii önünde toplanan adaylar, esnaf ziyareti yaparak, seçimler için oy istedi. Ellerindeki karanfilleri girdikleri dükkandaki çalışanlara veren adaylar, daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne geçti. Burada hastanenin baş hekimi tarafından karşılanan adaylar, bir süre hastanede kaldı.