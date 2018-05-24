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(Görüntülü) Şişli'de, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı düzenlendi

24 Mayıs 2018 22:09

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ\'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dükkan sahibi boynundan yaralandı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay, İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi 6 numarada bulunan oto tamir dükkanında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Motosiklete gelen kaslı iki kişi, işyerine doğru ateş etmeye başladı. 7 el ateş eden kişiler, olay yerine geldikleri motosiklet ile kaçtı. Açılan ateş sonucu işyerindeki Fahri Ayzıt\'ın boğazına kurşun isabet etti. Yaralı Ayzıt\'ı ağabeyi hemen yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü. Silah seslerini duyan çevredeki esnaf durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin bir çok yerinde kurşun isabet ettiğini belirlerken cadde üzerinde çok sayıda kovan buldu. Haber aldıktan sonra olay yerine gelen Ayzıt\'ın eşi Sema Esmanur Ayzıt gözyaşlarına hakim olamadı. Çevredekiler ağlayan kadını sakinleştirip teselli etmeye çalıştı. Çevrede esnaflık yapan Yusuf Melden, \"Silah seslerine geldik, çocuk vurulmuş götürmüşler hastaneye. Esnaf çocuktu kavgası, gürültüsü yoktu. Daha önce aralarında bir şeyler geçmiş. Kurşun gırtlağına gelmiş\" diye konuştu. Polis silahlı saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

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