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(Görüntülü) Şişli'de aydınlatma direği otomobilin üstüne devrildi

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) İSTANBUL'da beklenen kar yağışı ve fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı

16 Ocak 2019 12:38

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) İSTANBUL\'da beklenen kar yağışı ve fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Özellikle İstanbul\'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken, il genelinde fırtına da etkili olmaya başladı. Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak\'ta saat 23.00 sıralarında aydınlatma direği şiddetli rüzgarın etkisiyle lüks bir otomobilin üzerine devrildi. 

 

OLAY YERİNE POLİS VE TEDAŞ EKİPLERİ GELDİ

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve TEDAŞ\'a bağlı ekipler geldi. Lüks otomobilin üzerine devrilen aydınlatma direği kaldırılırken, otomobilin sahibi de aracını bulunduğu yerden kaldırdı. 

 

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