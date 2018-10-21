(Görüntülü) Şişli'de apartmanın 6. katından düşen kadın hayatını kaybetti

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ Feriköy Mahallesi Bayır Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmandan düşen kadın hayatını kaybetti. Fas asıllı 20 yaşındaki Oumaima Waguaf henüz belirlenemeyen bir sebeple apartmanın en üst katındaki dairenin balkonundan düştü. Saat 13.00 sıralarında gerçekleşen olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Waguaf\'ın öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Waguaf\'ın intihar etme olasılığı üzerinde de duruyor. Waguaf\'ın cenazesi ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Waguaf\'ın olayı duyan iki arkadaşı olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı. Polisin soruşturması devam ediyor.