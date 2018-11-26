(Görüntülü) Şırnak'ta kadın etkinliğinde erkekler konuştu

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta \'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü\' nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğin konuşmacıları erkekler oldu. Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi\'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, kadınlarla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, \"Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak ilimiz sınırları içerisinde kadına karşı oluşabilecek tüm şiddet olaylarını takip ederek, şiddet mağdurlarına ve beraberindeki çocuklara insan onuruna yaraşır hizmet sunmaya çalışmaktayız\" dedi. Rektör Prof. Dr. Erkan da, göreve başladığı günden yaptığı çalışmaları anlatarak, \"Kadına şiddet insanlık suçudur. Kadına şiddet geri kalmış toplumların uyguladığı bir şiddettir. Özellikle ekonomik şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, bunun yanında fiziki şiddet uygulanıyor ve günümüzde Şırnak’ta en çok uygulanan şiddet ekonomik şiddettir. Mesela miras hakından mahrum olmak. Önemli bir şiddet çeşididir ve maalesef kanıksanmış. Bir suç kanıksandığı zaman daha da önem arz ediyor bizler için\" diye konuştu. Program sinevizyon gösterimi, müzik dinletisi, panel ve kadınlarla ilgili sergi gezilmesinin ardından katılımcılar üzerinde, \'Kadına şiddet insanlığa ihanet\' yazılı pankarta boyalı el bastı.