(Görüntülü) Şırnak'ta engellilere yönelik etkinlik

Sekvan KÜDEN-ŞIRNAK-DHA ŞIRNAK\'ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellilere yönelik etkinlik düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi\'nde etkinlik düzenledi. Etkinliğe Vali Mehmet Aktaş, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, engelliler ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Mehmet Aktaş, devletlerin gelişmişlik düzeyinin insana verdikleri değerlerle ölçüldüğünü söyledi. Engellilerin iyi bir eğitim almaları, istihdam imkanlarına ulaşmalarını, hayat olanaklarının kolaylaştırılmasını sağlamanın sosyal devletlerin en önemli görevlerinden birinin olduğunu ifade eden Vali Aktaş, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, bütün imkanlarını insanlarımızın ve engelli kardeşlerimizin hayatın doğrudan içerisinde olmalarını sağlamaya yönelik olarak seferber etmiştir. Özellikle son yıllarda bu doğrultuda değiştirilen mevzuatla birlikte başta şehirlerimizin altyapısını, engelli kardeşlerimizin günlük hayatlarını normal bir şekilde sürdürebilmelerine uygun hale getirilmesi olmak üzere engelli kardeşlerimizin mümkün olduğunda üretim alanında, istihdama kazandırılması için özellikle kota uygulamaları başta olmak üzere her türlü teşvik uygulaması yapılmaktadır. Yine çalışacak durumda olmayan kardeşlerimizin geçimlerini sağlamaları için çok ciddi kaynaklar aktarılmaktadır. Çok ciddi bir atılımı sağladık son yıllarda, inşallah bu süreç devam edecektir. Ama bunun yanında aslolan bizim zihinlerdeki engelleri kaldırmamızdır. Zihinsel olarak, mantelite olarak, toplum olarak engelli kardeşlerimizi kucaklayabilmemizdir. Her zaman onların yanında olmamızdır. İnşallah bugün de bu bilinci yükselteceğiz dedi. Vali Aktaş\'ın konuşmasının ardından, engelli öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler beğeni topladı. Görme engelli Sercan Tung tarafından okunan şiir ise salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.