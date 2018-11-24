(Görüntülü) Şırnak'ta 'Çevrimli Şehitler Anıtı' açıldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-ŞIRNAK\'ın Güçlükonak ilçesi Çevrimli köyünde, 28 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 27 sivil ve 2 güvenlik korucusu için Çevrimli köyü mezarlığında yaptırılan Çevrimli Şehitler Anıtı törenle açıldı. 10 Haziran 1990 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyünde düzenlenen saldırıda şehit olan 12’si çocuk, 7’si kadın toplam 27 sivil, ayrıca 1996 yılında yine Çevrimli köyünde şehit olan 2 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 29 şehidin anısını yaşatmak için Çevrimli köyü mezarlığında Haziran ayında yapımına başlanan Çevrimli Şehitler Anıtı, tamamlanarak düzenlenen törenle açıldı. Çevrimli köy mezarlığında düzenlenen törene Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Güçlükonak Kaymakamı Serhat Doğan, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Çevrimli Köyü Muhtarı İbrahim Özbey ve köylüler katıldı. Şehitlik anıtında saygı duruşu ve İstiklal Marşı\"nın okunmasının ardından konuşan Vali Aktaş, bölücü terör örgütünün düzenlediği saldırılarda şehit olan sivil ve güvenlik korucuları rahmetle andığını belirterek, \"Bundan 28 sene önce 1990 yılında eli kanlı bölücü terör örgütü burada çok kalleşçe, çok alçakça bir katliam gerçekleştirdi. Ve bu katliamda kadın çocuk, bebek toplam 27 canımızı yitirdik. Her şeyden önce yüce rabbimden onlara rahmet diliyorum. Biz Müslümanlar olarak buna açık ve net bir şekilde inanıyoruz ki onlar şehit mertebesindedirler. Ve Allah’ın izni ile peygamber efendimizin komşularıdır. Rabbimden bizleri de onların şefaatine nail etmesini niyaz ediyorum. Tabi bu kanlı eylemi, bu katliamı gerçekleştiren bu hainlerin yanına, bu yaptıkları kar kalmadı. Bu milletin çocukları, bu milletin evlatları, askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, korucusuyla bunlara hak ettikleri dersi verdi. Allah’ın izni ile bu mücadele yakın bir zamanda nihayete erecek\" dedi. Şehitlik anıtını yapmalarının iki nedeni olduğunu anlatan Vali Aktaş, \"Birincisi şehitlerimize olan minnet borcudur. Onların hatırasını sürekli canlı tutmak, yaşatmak. İkincisi ise bu ihaneti bu kalleşliği herkes bilsin istedik. İnşallah bu anıt burada ilelebet kalacaktır. Bizler her fırsatta geleceğiz ve şehitlerimize Fatihalar okuyacağız. Allah hepsine rahmet eylesin\" diye konuştu. İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik tarafından şehitler için dualar okundu. Şehitliğin gezilmesinin ardından tören sona erdi. Saldırıda 8 yakınını kaybeden Talat Öner de, anıtın yapımında emeği geçen devlet büyüklerine teşekkür ederek, \"1990 yılında teröristler köyümüze baskın yaptılar. Ailemden 8 tane şehit verildi o gece. Bu şehitlikte 29 şehidimiz var. Böyle bir anıtın yapılması bizi çok duygulandırdı, sevindik. Emeği geçenlere teşekkür ederiz\" şeklinde konuştu.