(Görüntülü) Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'da PKK\'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, özel harekat polisi Said Uslu (29) şehit oldu, 1 asker yaralandı. Bestler-Dereler bölgesindeki Kaval Dağı\'nda sürdürülen operasyonlar sırasında, arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine, saat 04.00 sıralarında PKK\'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, özel harekat polisi Said Uslu ve bir asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Teröristler, kısa süreli çatışmanın ardından kaçtı. Bölgeden helikopterle alınıp Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan polis memuru Said Uslu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Polis memuru Said Uslu\'nun cenazesi, 23\'üncü Jandarma Tümen Komutanlığı\'nda düzenlenen törenle memleketi Tokat\'a gönderildi. ​Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle başlatılan hava destekli operasyonun sürdüğü belirtildi.