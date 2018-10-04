(Görüntülü) Şırnak'ta, 300 yıllık gelenek için mezarlığa akın ettiler

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK\'ta, Cudi Dağı eteklerinde sürdürülen gelenek için yaklaşık 300 yıldır olduğu gibi bu sene de binlerce kişi, Balveren Mezarlığı\'nı ziyaret etti.



Türkiye\'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, her sene gerçekleştirdikleri geleneksel mezarlık ziyareti için Balveren beldesinde buluştu. Yaklaşık 300 yıldır sürdürdükleri ziyareti bu yıl da gerçekleştiren Şırnaklılar, etkinliği yıllık buluşma organizasyonu olarak gördüklerini söyledi. Civar köylerde yaşayanların da katılım sağladığı ziyarete çocuklarıyla gelenler de oldu. Balveren Mezarlığı\'nda Kur\'an-ı Kerim okuyan Şırnaklılar, dua etti. Her yıl Ekim ayının ilk perşembesinde gerçekleştirilen bu yılki ziyarette, ailelerin tenceresinde pişen yemekten doldurulan tabaklar, yüzlerce metre uzunluğundaki sofralara dizildi. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı beldenin 400\'den fazla hanesinden gelenler, aynı sofrada buluşurken, mezar başında dualar edilip, mezarlıklar onarıldı, ölülerin hayrına çocuklara şekerler dağıtıldı. Köye ilk yerleşen ve imamlık yaptığı iki köy arasına ev inşa edip, yerleşen Mele Derweş\'in, geleneğin başlatıcısı olduğu belirtildi.



Belde sakinlerinden Ahmet Bayram, mezarlık ziyareti geleneğinin 300 yıldır sürdürüldüğünü belirterek, \"Dışlardan köylülerimiz, kardeşlerimiz, akrabalarımız buraya geliyor. Hem birbirimizi ziyaret ediyoruz hem de ölmüşlerimizi ziyaret ediyoruz. Yemek pişiriyorlar. O yemeği de mezarlıkta Kur\'an okuyan insanlara ve misafirlere veriyorlar. Öğle saatine kadar mezarlıkta Kur\'an-ı Kerim okunuyor. Öğle saatinde toplanıp, beraber namaz kılıyoruz. İmamlar vaaz veriyorlar. Dualar ediliyor. Bugün ihtiyarlar, gençler, çoluk çocuk herkes burada istişare içinde. Birlik ve beraberlik içinde bir gün geçiriyorlar\" diye konuştu.