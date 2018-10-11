(Görüntülü) Şırnaklı kadınlar, pozitif ayırımcılıkla ayakta durmayı öğreniyor

Haber-Kamera Sekvan KÜDENŞIRNAK, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından kanun hükmündeki kararname (KHK) ile Şırnak Belediyesi\'ne kayyum atanan Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu\'nun girişimleriyle belediye bünyesinde kadınlara yönelik açılan dikiş, nakış, iğne oyası, kilim dokumacılığı, kuaför ve çeşitli kurslara 123 kadın katılıyor. 10 usta öğretici gözetiminde kursu tamamlayan kadınlar ise işyeri açarak kendi ayakları üzerinde duruyor. Şırnak Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Merkezi\'nde açılan kurslar sayesinde Şırnaklı kadınlar hem öğreniyor, hem de yaptığı ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sunuyor. Ayrıca burada eğitim görüp kursları bitiren kadınlar, iş yeri açarak ayaklarının üstünde duruyor. Ayrıca eğitimini tamamlayan birçok kursiyer usta öğretici olarak görev yapabiliyor. Şırnak Belediyesi Kadın Merkezinde 10 usta öğretici gözetiminde 123 kursiyer eğitim görüyor. Belediye bünyesinde açılan kadın merkezinde el sanatları, dikiş, nakış, iğne oyası, kilim dokumacılığı, kuaför ve çeşitli kurslar açıldı. Ayrıca kurslarda eğitim gören kadınların çocukları da aynı çatı altında kreş eğitimi alıyor. Şırnak Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi Müdürü Hüsniye Yüksel Sanır, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaparak Şırnaklı kadının ayakları üzerinde durmasına katkı sunduklarını belirterek, Şırnak Belediyesi bünyesinde açılan eğitimlerin yanı sıra psikolojik ve sağlık alanında da destek vermekteyiz. Burda çeşitli kurslarda eğitim gören kadınlarımız şuan köylerde ve beldelerimizde öğretmen olarak görev yapmaktalar. Bize desteklerinden dolayı sayın Şırnak Valimiz Mehmet Aktaş başta olmak üzere Sayın Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu\'na teşekkür ediyoruz dedi Kurs sayesinde aile bütçesine katkı sağladığını ifade eden kursiyerlerden Taybet Aşan, kadınların sosyal alanda varlıklarını göstermenin güzel bir duygu olduğunu belirterek, Bayanlarımızın evde boş oturmasına engel olmak için bizlere bu kaynağı sağlayan ve burayı açan belediyemize çok teşekkür ediyorum. Evde boş oturmak yerine buraya gelip hem meslek öğreniyoruz hemde arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz. Bu proje ev kadınları için çok güzel bir proje. Ben burada çalışarak ve bütçeme katkıda bulunuyorum. Burada yaptığım bir eşarpı, iğne oyası örneğini 50-60 TL\'ye satıyorum. Bununla da çocuğumun okul masrafını karşılıyorum. Burada gördüğümüz kurslar sayesinde bildiklerimizi daha da ilerletiyoruz. Burada gördüğüm eğitim sonrasında kendine bir makine alıp evimde de bir şeyler yapabilirim. Evde boş oturan kadınlarımıza buraya gelmelerini öneriyorum. Burada bizlerle beraber çalışan gençlerimizde var. Onlar da ailelerinden para almak yerine burada ürettiklerini satarak kendi harçlıklarını kazanıyorlar. Bizler Şırnak halkı olarak çok büyük acılar çektik. Bizler için daha güzel şeylerinde yapılmasını talep ediyorum. Bizde burada gördüğümüz kurslar sayesinde ölümsüz bir meslek elde etmiş oluyoruz şeklinde konuştu.