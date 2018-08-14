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(Görüntülü) Şırnak gazisi evlendi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAY'ın İskenderun ilçesinde Şırnak gazisi Abdulsamet Delioğlu, gönlünü kaptırdığı Fazilet Satu ile dünyaevine girdi

14 Ağustos 2018 19:26

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAY\'ın İskenderun ilçesinde Şırnak gazisi Abdulsamet Delioğlu, gönlünü kaptırdığı Fazilet Satu ile dünyaevine girdi. 2015 yılında Şırnak Silopi de görevliyken operasyon sırasında meydana gelen patlamada yaralanan Gazi Abdulselam Delioğlu, sağ kolunu kaybetti. Delioğlu, tedavisinin ardından evlilik planı yaptığı Fazilet Satu ile evlendi. İskenderun Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen törende çiftin nikahını Belediye Başkanı Seyfi Dingil kıydı. Nikah sonrası Silopi Gazisi Delioğlu, öOperasyon sırasında yaraladım ve kolumu kaybettim. Bu ülkeye canımız feda olsun bundan sonra hayatımı eşimle birlikte yaşayacağım dedi. Nikah sonrası Belediye Başkanı Seyfi Dingil genç çifte kahve fincanı hediye etti.

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