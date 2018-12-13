(Görüntülü) Şırnak Belediyesi'nde 63 hükümlü, kamu yararına 25 bin 682 saat çalıştı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığı ile Şırnak Belediyesi arasında, denetimli serbestlik hükümlülerinin kamu kurumlarında ücretsiz çalıştırılmasını sağlayacak protokol imzalandı. Her yıl artan hükümlü sayısına göre yenilenen protokol kapsamında, geçen yıl, Şırnak Belediyesi\'nde 63 hükümlünün kamu yararına 25 bin 682 saat çalıştığı belirtildi.



Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şırnak Belediyesi arasında denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülerin belediye bünyesinde ücretsiz olarak kamu yararına çalıştırılmaları için hazırlanan protokol, törenle imzalandı. Başsavcılık makamında gerçekleştirilen törene Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ve Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu katıldı. İmza töreni sonrası konuşan Başsavcı Yılmaz, \"2019\'da uygulanacak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Şırnak Belediyesi arasında, kamuya yararlı işte çalıştırmak konusunda protokolümüzü imzalamış bulunuyoruz. 2018\'de de benzer şekilde kamuya yararlı işte çalıştırma konusunda protokol imzalandı. Bu protokol bağlamında 63 kişi yükümlü olmak üzere 25 bin 682 saat işte çalıştırıldı. Bu anlamda temizlik konusunda, park bahçe işlerinde çalıştırma gerçekleştirildi. Bundan sonra da bu projemizi genişleterek devam ettirmek istiyoruz. Bahçe işlerinde, peyzaj işlerinde kullanılmak üzere yine belediyemize belli sayıda yükümlü vereceğiz. Bu bağlamda Şırnak ilimizi daha geliştirip, daha güzelleştireceğiz. Bu çerçevede de yükümlülerimiz topluma kazandırmış oluyoruz. Toplumdan soyutlamamış oluyoruz. Her iki kurum için de faydalı ve yararlı olmasını diliyorum\" dedi.



Belediye Başkan Vekili Bedirhanoğlu ise hükümlülerin kamu hizmetlerine ve topluma faydalı entegrasyonu konusunda önemli sözleşme imzaladıklarını belirterek, şöyle konuştu:



\"2018 yılı içerisinde yine bu şekilde bir protokol imzalayıp, hükümlülerimizi kamu hizmetlerine ve topluma faydalı olmaları ve aynı zamanda topluma entegrasyonlarını sağlamak amacıyla protokol imzalamıştık. Bu protokol kapsamında 63 kişiyi belediyemiz bünyesinde hem park bahçe ilerinde hem temizlik işlerinde hem de fen işleri gibi bir çok alanda çalıştırdık. Hem onların topluma entegrasyonu hem de kamu hizmetlerinde faydalı birer birey olmaları temiz ettik. Bu sene de Sayın Cumhuriyet Başsavcımız ve denetimli serbestliğin katkıları ile inşallah bu sayıyı artırarak güzel çalışmalara hep beraber imza atacağız. İnşallah ilk çalışmamızı da Park Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde dikimini gerçekleştireceğimiz ağaçlarla gerçekleştireceğiz. Amacımız hükümlülerimizin toplumsal ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, onların toplumsal çalışmalarının ıslahını yürütebilmek hem de belediyemizin hizmetlerine katkı sunmalarını sağlamaktır. Ben Şırnak Cumhuriyet Başsavcı\'mıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.\"