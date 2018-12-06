(Görüntülü) Şırnak acil sağlık hizmetleri kışa hazır



Sekvan KÜDEN ŞIRNAK-(DHA) ŞIRNAK İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, acil sağlık hizmetlerinde 6 doktor, 78 paramedik, 42 acil tıp teknisyeni ve 75 şoför ve 45 ambulans ile kışa hazır olduklarını söyledi. Başıbüyük, Şırnak 2018 yılı içerisinde helikopter ambulans ile 3, uçak ambulans ile 54 ve askeri helikopterle 101 hastanın üst sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini belirtti.



Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, acil sağlık hizmetleri haftası nedeniyle Şırnak 112 Komuta Kontrol Merkezi\'ni ziyaret ederek, kış hazırlıklarını denetledi. Yapılan denetimden sonra kışa hazır olduklarını belirten Op. Dr. Başıbüyük, Şırnak\'ta 20 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu var. Acil istasyonlarının temel görevi, buradan çıkan 112?ye düşen acil çağrılar noktasında 1 şoför ve 2 sağlık personeli ile beraber bölgeye hizmet etmek ve o bölgeye ulaşmak ve o hastalarımızı eğer orda değerlendirebiliyorlarsa orda değerlendirip, kendi imkanlarının dışına çıkıyorsa hastanelere ulaştırmak. Bu iş için 112 Komuta Kontrol Merkezi\'nde ve acil sağlık hizmetleri istasyonlarında 6 doktor, 78 paramedik, 42 acil tıp teknisyeni ve 75 şoför ile hizmet yürütülmektedir. Acil sağlık hizmetlerinde 45 aktif halde görev yapan ambulansımız var. Bunlardan 5 tanesi paletli. Çok zor doğa şartlarında, karlı kış yollarında normal ambulansın gidemeyeceği zeminlerde çok daha iyi hareket etme imkanı sağlıyor. Paletli ambulanslardan bir tanesi Beytüşşebap?ta 1 tanesi Uludere?de 724 hazır beklemekte. 3 tanesi de Şırnak merkezde bunlarda diğer bölgelerde ihtiyaç olması halinde harekete hazır olarak bulundurulmakta. 2 tane zırhlı ambulansımız var. 1 adet çok yataklı ambulans, 1 adet obez yoğun bakım ambulansı var.Biz şuan ki yaptığımız çalışmalarda tüm kış şartlarında kesintisiz hizmeti sağlayabilmek için 724 hali hazırda hem personel olarak hem donanım olarak hemde araçlarımız olarak bekliyoruz. Gelecek en ufak bir çağrıda çok hızlı bir şekilde olay yerinde olabilecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi.



\'200 HASTA HAVA AMBULANSI İLE SEVK EDİLDİ



2018 yılı içerisinde yaklaşık 200 hastanın hava ambulanslarıyla başka sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini anlatan Başıbüyük, şöyle konuştu



Biz 2018 yıllı içerisinde toplamda yaklaşık 200 hastayı hava ambulansı ile bir şekilde sağlık merkezlerine ulaşımı sağladık. Bu hasta sevki noktasında da olur veya Beytüşşebap gibi ulaşımı zor olan bölgelerden hastaların hastanemize ulaşabilmesi içinde gerekli görülen hallerde askeriyenin sahip olduğu helikopterlerden destek alabiliyoruz. Acil sağlık hizmetlerimizde hava ambulansı hizmetleri olarak Diyarbakır ilimizde bölgemizin acil vakalarına bakan 1 helikopter ambulans bulunmakta olup, 2018 yılı içerisinde helikopter ambulans ile 3, uçak ambulans ile 54 ve askeri helikopterle de 101 hasta üst sağlık kuruluşuna nakilleri yapılmıştır. Beytüşşebap ve Uludere bizim için ulaşması zor bölgeler olarak görülüyor. Helikopterler ile buralara ulaşım sağlanıyor. Fakat o bölgelerde 724 hizmet yapan bizim paletli ambulanslarımız var. Zor doğa koşulları ile mücadele noktasında gerek gördüğümüzde bu ambulanslarımızı kullanabiliyoruz.

