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Dünya

(Görüntülü) Sırbistan Cumhurbaşkanı ve hükumet, Belgrad'da protesto ediliyor

Belgrad, (DHA) - Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir araya gelen bin kişi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve hükümeti protesto etti

09 Aralık 2018 02:52

Belgrad, (DHA) - Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir araya gelen bin kişi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve hükümeti protesto etti. Belgrad’da bir araya gelen kalabalık grup Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve hükümet aleyhinde parlamento binası önünde protesto gösterisine başladı.

Gösteriler, muhalefet partisi lideri Borko Stefanovic ve parti üyelerinin saldırganlar tarafından ciddi bir biçimde yaralanması sonrasında başladı.

Muhalefet partileri yaşanan saldırıdan, Vucic ve hükümetinin \"şiddet dolu ve tehditkâr\" yönetimin sorumlu olduğunu duyurdu. Protestocular, Borko Stefanovic’e yönelik saldırıya gönderme yaparak, \"Kana susamışlığa hayır\" sloganları attılar.

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