(Görüntülü) Sinop'ta basın mensupları gönüllü organ bağışçısı oldu

Sinop\'ta basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nde gönüllü organ bağışısı oldu.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can ve Türk Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci\'nin katıldığı programda 80 basın mensubu gönüllü organ bağışçısı oldu. Programda konuşan Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, 1 ünite kan 3 tane can demektir. Yani 3 ayrı insanda farklı bir şekilde değişik insanlarda kullanabiliyor. 3 tane hastanın ihtiyacını görebiliyor. Bunu başardığımız gibi aynı şekilde, Türk Kızılay\'ı ve Sağlık Bakanlığımız işbirliği TÜRKKÖK ile ilgili ilgili de kolları sıvadık. Konuşmalardan sonra Türk Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci tarafından organ bağışı ile ilgili sunum yapıldı.