(Görüntülü) Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıp, 2 kişi kurtarıldı (3)

- Tayfur KARA- Hüseyin KALAY- Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'un Gerze ilçesi açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora olup, batan balıkçı teknesindeki 1 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı. Kaybolan 1 kişinin ise arandığı belirtildi. Olay, saat 11.00 sıralarında Gerze ilçesinin 1,2 mil açığında meydana geldi. Döngel Limanı’ndan açılan bir balıkçı teknesi, fırtına nedeniyle alabora olup, battı. Bu sırada bölgede bulunan bir balıkçı teknesi, bölgeye hareket etti. Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin ile hayatını kaybeden Nadir Özer\'in cansız bedeni, tekneyi alındı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Kayıp olduğu belirtilen Murat Yağlıoğlu için arama kurtarma çalışması başlatıldı. SAHİL GÜVENLİK\'TEN AÇIKLAMA Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Batan teknede 4 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: \"İhbar üzerine derhal Sahil Güvenlik\'e ait bir helikopter, bot ve dalış timi görevlendirildi. Olay yeri yakınlarındaki bir balıkçı teknesi tarafından batan teknede bulunanlardan 2 kazazedenin sağ kurtarıldığı, 1 kişinin cesedinin denizden alındığı öğrenilmiştir. Kayıp bir kişinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.\"