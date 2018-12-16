(Görüntülü) Sinemanın kral ve kraliçesi aranıyor

Engin ANAK ALANYA, (DHA) TÜRKİYE çapında sinema ve dizi oyunculuğu yeteneklerinin arandığı ve jüri heyetinde ünlü oyuncu Tamer Karadağlı\'nın da bulunduğu Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması\'nın tanıtım toplantısı Alanya\'da yapıldı. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması\'nın tanıtım toplantısı Alanya\'da bir otelde yapıldı. Toplantıya oyuncu Tamer Karadağlı da katıldı. Yapılan organizasyonda 3 yıldır görev aldığını söyleyen Tamer Karadağlı, organizasyonun yarışma şeklinde ilerleyeceğini ve dereceye giren yeteneklerin kral ve kraliçe olarak ilan edileceğini aktardı. Karadağlı, Yarışmanın kral ve kraliçeleri yakışıklı ve güzel görünse de, önemli olan oyunculuğu ne kadar istedikleridir. Burada önemli olan eğitim kazanmaları. Yarışmada para veya ödül kazanmıyorlar. Yarışmadan oyunculuk eğitimi kazanıyorlar. Diğer yarışmalardan önemli bir farkı da bu. Çok önemli bir jüri karşısında değerlendiriliyorlar. Bu bence önemli. Bu bir bayrak yarışı, bizler bu bayrağı yarın onlara devredeceğiz ama kalifiye ve iyi eğitimli oyuncuların yetişmesi sektör için çok önemli dedi. Yarışmayı düzenleyen ajansı sahibi Atilla Kaplakarslan ise, Yarışmaya başvuranların yüzde 90\'ı üniversite eğitimi almış kişilerden oluşuyor. Antalya elemelerinde başarı gösteren kadın ve erkek adaylar direkt finale katılacak. Antalya elemelerinde son başvuru tarihi ise 18 Ocak. Bölgelerde düzenlenen eleme yarışlarında dereceye girenler, 31 Mart- 9 Nisan arasında kampa alınacak. 9 Nisan\'da yapılan finalde sinemanın kral ve kraliçesi jüri tarafından seçilecek. Bu yarışmadan çıkan ilk üç eğitim hakkı kazanıyor. Bu yarışmanın ödülü eğitim. Çünkü sinema ve dizi sektöründe eğitim sıkıntısı var. Biz bu yarışmayla bu sıkıntıyı çözmek için yola çıktık. Dereceye giren yarışmacılar, Müjdat Gezen Sanat Merkezi\'nden oyunculuk ve kamera önü eğitimi, Osman Yağmur Dereli Sanat Akademisi\'nden kamera önü ve oyunculuk eğitimini, Ayça Kuru Akademisi\'nden zarafet, yürüyüş ve doğru duruş, imaj ve stil danışmanlığı eğitimleri alacak diye konuştu.