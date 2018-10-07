(Görüntülü) Sınava eşini yetiştirdi ama kendisi kaçırdı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da ortaöğretim mezunlarının yönelik yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı\'na (KPSS) başka bir yerde giren eşini yetiştiren Murat Emecen, aracına park yeri ararken yaşadığı zaman kaybı nedeniyle sınava alınmadı. 20 saniye geç kalınca sınava alınmayan bir genç kız ise gözyaşlarına boğuldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı nedeniyle Çorum’da sınav merkezlerinde güvenlik önlemleri alındı. Sınav girişinde adaylar didik didik arandı, su dışında herhangi bir eşyanın içeriye alınmasına izin verilmedi. Geç kalan adaylar, sınava yetişebilmek için koşmak zorunda kaldı. Saat 10.00\'da sınavın gerçekleştirildiği binaların kapıları kapatıldı. Kentte, başka bir okulda sınava giren eşini bırakan Murat Emecen, kendisinin sınava gireceği Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne geldi. Ancak yaklaşık 1 dakika geç kalınca sınava alınmadı. Bir süre kapının önünde bekleyen Okul civarında park yeri bulamadığı için geciktiğini anlatan Emecen, bir süre bekledikten sonra ayrıldı. İbrahim Karataş adlı başka bir aday da otomobilini park etmek için park yeri ararken, zaman kaybı yaşayıp, sınava yetişemediğini ifade etti. NÜFUS CÜZDANINDA FOTOĞRAF OLMAYINCA SINAVA ALINMADI Nüfus cüzdanında fotoğraf olmayan Baran Çelik de sınava alınmadı. Çelik, \"Hata benim, yapacak bir şey yok\" diyerek okuldan ayrılmak zorunda kaldı. 20 saniye geç kalan bir kız aday da sınava alınmadı. Genç kız, gözyaşları arasında okuldan ayrıldı. VALİZLE SINAVA GİRMEK İSTEDİ Yurt öğrencisi Muhammet Kabakçı da, sınava gireceği Anadolu Atatürk Lisesi\'ne elinde valizle geldi. Polis ekipleri öğrencinin valizle sınav salonuna girmesine izin vermedi. Kabakçı, sınava 3 dakika kala valizini okulun önünde bulunan emanetçiye teslim edip, sınava son anda girebildi. Sınavın ardından valizi teslim alan Kabakçı \"Sınav sonrası yurda gidecektim o yüzden valizimle geldim. İçeri almadılar, emanete teslim etmek zorunda kaldım. Biraz zaman kaybı yaşadım ama yine de sınava girebildim. Umarım iyi bir sonuç elde ederim\" dedi. OKUL ÖNÜNDE EMANETÇİ NEBAHAT TEYZE Çorum Anadolu Atatürk Lisesi’nin bahçesinde kantin işletmecisi Nebahat Kadak, sınav soluna gelen adayların içeriye alınmayan eşyalarını ücret karşılığında emanet aldı. Sınav günleri okul bahçesinde emanetçilik yaptığını belirten Kadak, uygulamadan sınavdaki adayların memnun olduğunu söyledi. Kadak, \'Emanet alınır\' yazılı kağıdın da bulunduğu alanda adayların cep telefonu başta olmak üzere en sık, takı, saat, çanta gibi eşyaların kendisine emanet edildiğini kaydetti.