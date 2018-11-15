(Görüntülü) SİNAGOG SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)



BEYOĞLU\'nda Neve Şalom ve Beth İsrail sinagoglarına yapılan bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 28 kişi, Şişhane\'deki Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen tören ve saldırının olduğu yere karanfiller bırakılarak anıldı.





Saldırının 15\'inci yıl dönümünde saat 09.23\'te Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör saldırısında hayatını kaybeden Murat Şahin\'in annesi Nergis Şahin, babası Ali Şahin, eşi Fatma Şahin, kardeşi, Mukaddes Korkmaz ile Yağbasan Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve sevenleri katıldı. Anma töreni sırasında Murat Şahin\'in annesi Nergis Şahin\'in ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Hayatını kaybedenler için anıtın önünde saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.





\"SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ\"



Anma töreninde konuşan Yağbasan Köylüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Karagüler, “Bundan 15 yıl önce 15 Kasım 2003 tarihinde Şişhane Neve Şalom Sinagogu\'na düzenlenen hain saldırı sonucunda aralarında eski dernek başkanımız Murat Şahin\'in de bulunduğu 28 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Kendisini ve hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızı ölümünün 15\'inci yılında saygı ve özlemle anıyoruz\" dedi.





\"KENDİLERİNİ SAYGIYLA ANIYORUM\"



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise \"Bütün yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kendilerini saygıyla anıyorum. Bu tür terör olaylarında sevinçlerde bir arada olamıyorsak da acılarda mutlaka bir arada olmayız. Bir daha terör olaylarının olmaması için bunları mutlaka sonuna kadar anmaya devam ediyoruz\" dedi.



Sinagoga düzenlenen saldırının üzerinden 15 yıl geçtiğini belirten CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “ Ne yazık ki bu topraklarda yaşanan herhangi bir yerine düşen ateşin 15 yıl önce düştüğü yerde bir araya geliyoruz. Ve adalet isteniyor daha da acısı acılarda yan yana gelebilmenin dahi kalmadığı daha karanlık günlere gidiyoruz. Neden bu olaylar hatırlanır. Herkes kendi acısını kendi içerisinde yaşar. İki nedenden dolayı… Birincisi tekrarı olmasın, acılara en iyi gelen duygu insanı en iyi tedavi eden adalettir\" dedi.



Konuşmaların yapılmasının ardından anmaya katılanlar, \"Terörü Lanetliyoruz Unutmadık Unutturmayacağız\" yazılı pankart açarak bombalı saldırıda hayatını kaybeden Murat Şahin\'in iş yerine kadar yürüyüp kırmızı karanfil bıraktı. Tören nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.