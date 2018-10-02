(Görüntülü) Simülasyon aracında kazayı yaşadılar

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlara, simülasyon aracında, kaza sırasında kemerin takılı olduğunda veya olmadığında yaşananları tecrübe ederek emniyet kemerinin önemini anlatılmaya çalışıldı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü\'nden kazada aracın takla anının yaşatıldığı simülasyon aracı getirtti. İnsan ve araç yoğunluğunun olduğu Kordon Caddesi\'ne konulan simülasyon aracına başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar ve yabancı turistler ilgi gösterdi. Vatandaşlar, simülasyon aracında emniyet kemerinin takılı olduğu ve takılı olmadığı zamanki kaza anını yaşadı. Simülasyon aracına binenler, kemer takmayınca tepetaklak oldu. Etkinliklerin amacının vatandaşlara trafik güvenliğini anlatmak olduğunu ifade eden Marmaris Trafik Tescil Büro Amirliği\'nden bir yetkili, \"Bizzat yaşayarak, bu araca binenler emniyet kemerinin önemini anlıyorlar. Bu tür simülasyon cihazlarını şehrimize getirterek vatandaşlarımıza trafik kurallarının önemini anlatmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın trafikte daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz\" dedi. Etkinliğe katılan lise öğrencisi Gökhan Alp Can, \"Bundan sonra önde veya arkada oturduğumda mutlaka emniyet kemeri takacağım. Emniyet kemerinin önemini bu cihazla daha iyi anladım. Aileme ve çevreme emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunacağım\" diye konuştu. Akşam saatlerine kadar devam edecek olan bir günlük etkinliğe çok sayıda vatandaş katılarak cihazları denedi. FOTOĞRAFLI DHA-Genel - Türkiye-Muğla / Marmaris - Ali GÜNDOĞAN VIDEO YOK