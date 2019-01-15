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(Görüntülü) Simav'a yağmurdan sonra kar geldi

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, 2 gündür yağan yağmur bu sabah saatlerinde yerini etkili kar yağışına bıraktı

15 Ocak 2019 20:55

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Simav ilçesinde, 2 gündür yağan yağmur bu sabah saatlerinde yerini etkili kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu. Simav\'da bu sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Evlerin çatıları, ağaçlar, parklar, yollar beyaz örtüyle kaplandı. İki gün süren yağmurun ardından Simav\'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Belediye ekipleri, ilçe merkezindeki ana yollarda kar küreme çalışması başlattı. Ancak yoğun devam eden kar yağışının yolları yeniden kapatması nedeniyle hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle, yüksek kesimlerdeki köy yollarında ulaşımın güçlükle sağlanabildiği belirtildi. Trafik ekipleri hem ilçe merkezinde hem de şehirler arası yollarda denetimlerini artırdı. Kar lastiğinin yanı sıra aracında zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmediği bildirildi. Yoğun kar nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar yüzünden sık sık yaşanan elektrik kesintileri de Simavlıları canından bezdirdi. Meteoroloji yetkilileri, Simav ve çevresinde etkili olan kar yağışının bu gece de sürmesinin beklendiğini bildirdi.

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