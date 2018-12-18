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(Görüntülü) Silopili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yaşayan ve kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Hüsnü Özdek (65), törenle son yolculuğuna uğurlandı

18 Aralık 2018 20:36

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde yaşayan ve kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Hüsnü Özdek (65), törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kalp rahatsızlığı bulunan ve sabah saatlerinde Silopi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kıbrıs Gazisi Hüsnü Özdek (65), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıbrıs Barış Harekatı\'na katılan Gazi Özdek için Silopi Devlet Hastanesi\'nde resmi tören düzenlendi. Törene Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Silopi 172\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Engin Candaş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Şube Başkanı Mehmet Eren ve yakınları katıldı. Cenaze namazı kılınan Gazi Özdek\'in cenazesi daha sonra cenaze aracı ile Başak Mezarlığı\'na getirildi. Gazi Özdek, burada gözyaşı ve dualar arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kaymakam Sezer Işıktaş, gazinin yakınlarına başsağlığı diledi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Şube başkanı Mehmet Eren de yaptığı kısa konuşmada, Özdek\'in vatanını, milletini seven bir kişi olduğunu belirterek, \"Hüsnü Özdek 1974 yılında Kıbrıs barış harekatına katılmıştır. Vatanını ve milletini seven bir kişidir. Her zaman devletine koşan eksiksiz biridir. Seve seve vatani görevini yapmıştır. Allah rahmet eylesin\" dedi.

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