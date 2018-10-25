(Görüntülü) Silopi'de otizmli çocuklar için özel sınıflar açıldı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, otizmli çocuklar için iki otizm sınıfı açıldı. Bölgedeki otizm sendromlu çocuklar için ailelerinin başvurusu üzerine açılan sınıfta 4 öğretmen görev yapacak. Sınıflarda toplam 7 öğrenci bulunuyor. Ailelerin Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne başvurusu üzerine açılan sınıfta öğrencilere görsel hafıza, sportif, fiziksel, beslenme ve akademik eğitimleri veriliyor. Otizmli çocuklar geri kalan zamanlarında ise oyun oynayarak eğlendiriliyor. Sınıflarda eğitim gören öğrencilerin servis ücretlerinin de kaymakamlık tarafından karşılandığını belirten okul müdürü Ali Bilgin, \"Sınıflarımızdan biri ağır diğeri hafif olmak üzere iki sınıftan oluşuyor. Toplam 7 öğrencimiz kayıtlıdır. Her iki öğrencimize bir öğretmenimiz eğitim vermektedir. Bu öğrencilerimizin servisi sınıflardaki bütün işlemleri yardımcı ablaları tarafından ücretsiz bir şekilde karşılanmaktadır. Özellikle bu sınıfların açılmasında çaba gösteren başta ilçe milli eğitim müdürümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum\" dedi. Otizmli çocukların aileleri, çocukları için yapılan bu çalışmadan ötürü yetkililere teşekkürlerini iletti.