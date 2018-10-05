(Görüntülü) Silopi'de öğrenciler temizlik kampanyası sırasında köpeği kurtardı

Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinin tek seyirlik tepesi olan ve madde bağımlılarının mekanı haline gelen Yeşiltepe, öğrenciler tarafından temizlendi. Temizlik sırasında öğrenciler, dikkenli teller arasında mahsur kalan köpeği de kurtardı. Silopi ilçesinin bir dönem sembolü konumunda bulunan ve birçok sosyal etkinliğin yapıldığı Yeşiltepe, zamanla kaderine terk edildi. İlçedeki öğrenciler ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek, \'Temiz bir toplum, temiz bir çevre için\' sloganıyla Yeşiltepe\'de temizlik çalışmasına başlamak üzere kolları sıvadı. Madde bağımlıların mekanı haline gelen Yeşiltepe\'de öğrenciler, dikkenli teller arasında mahsur kalan bir köpeği kurtardı. Köpek kurtarıldıktan sonra temizlik kampanyasına katılmak üzere gelen öğrenci, öğretmen ve dernek yöneticilerine çöp poşetleri ile eldivenler dağıtıldı. Toplanan çöp torbaları parkın dışına çıkarılarak belediye ekiplerine bilgi verildi. Temizlik kampanyasına katılan Silopi Anadolu İmama Hatip Lisesi Müdürü Zahir Kocaman, ilçedeki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çalışma yaptıklarını dile getirerek, \"Bundan sonra Yeşiltepe\'nin amacına uygun ve temiz olarak kullanılmasına önem vereceğiz\" dedi. Anadolu Kültür Eğitim Spor Derneği Silopi Şube Başkanı Nizar Ökten ise \"Yeşiltepe parkımızda daha iki yıl öncesine kadar insanlar oturup çaylarını kahvelerini içerken ne yazık ki madde bağımlıların yuvası haline geldi. Şu anda atıl bir durumda, çöplerden geçilmiyor. İki yıl öncesine kadar Silopi Belediyesi\'ne bağlıydı şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na devredildiğini duyduk. Ne yazık ki bu durum içler acısı ve Silopi\'ye yakışmıyor\" diye konuştu. İlçe sakinleri, Yeşiltepe\'nin bir dönem ilçenin sembolü olduğunu dile getirerek, bölgenin tekrar sosyal tesis haline getirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.