(Görüntülü) Silopi'de Mahalle sakinlerinden sokağı kullanan büyük araçlara tepki

Mehmet Selim YALÇIN SİLOPİ,(Şırnak),(DHA) ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde çevreyolu ile İpekyolu arasında kalan Cumhuriyet mahallesi sakinleri, büyük araçların mahalle içerisindeki sokaklardan geçmelerine tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Resul Zeyrek, çocukların can güvenliğinden büyük endişe duyduklarını ifade ederek, Büyük araçların sokaktan geçişi sırasında çocuklara bir şey olmasın diye nöbetleşe bekliyoruz dedi. Habur Sınır Kapısı?na yük taşıyan bazı kamyon, TIR ve akaryakıt tankerlerinin çevre yolunda kuyruk oluşması durumunda merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 1174 sokağı kullanarak İpekyoluna geçiş yapmalarına mahalle sakinleri büyük tepki gösteriyor. Büyük araçların sınır kapısına giden mesafeyi kısalttığı için kullandıkları yol, sokakta oynayan çocuklar için ise büyük tehlikenin oluşmasına neden oluyor. Çocukların oyun alanı olarak kullandığı dar sokakta büyük tonajlı araçların geliş-gidiş yapması çocuklar için büyük risk oluşturduğunu söyleyen mahalle sakinleri, önümüzdeki hafta okullarında açılması ile bu tehlikenin artacağını söyledi. Çocukların top oynadığı sokakta bazı kamyon şoförlerinin sürat yapması ve akaryakıt tankerlerin geçiş yapması mahalle sakinlerini tedirgin ederken, 4 çocuk annesi Zeynep Zeyrek, ?Çocuklarımız her dakika koşuyor, korkuyoruz, yapamıyoruz. Arkalarından bizde koşuyoruz. Arabanın biri az daha küçük bir çocuğa çarpıyordu. Tankerler geçiyor. Böyle olmuyor. Yolu kapatsınlardedi. Silopi?de esnaflık yapan Resul Zeyrek ise, işte olması gerekirken işe gitmediğini, çocuklarının can güvenliğinden büyük endişe yaşadklarını ifade ederek, Bir gün ben evde kalıyorum, birgün kapı komşum kalıyor. Birgün diğeri kalıyor. Biz böyle nöbetleşe nöbetleşe büyük araçların geçtiği sokakta çocuklara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu böyle devam ederse sıkıntı büyüyecek. Benim çocuğum öldükten sonra dünyalar benim olsa ne olur. Büyük araçlar geçmese ne olur, yol kapansa ne olur. Bir tane çocuğu dünyaya getirip büyütüp sahip çıkıp okutmak kolay mı Her gün bu çocuk bir arabanın altında kalır mı endişesinin yaşıyoruzdiye konuştu. Evinin duvarı bir TIR\'ın dorsesinin çarpması sonrası yıkılan mahalle sakinlerinden Hazım Zeyrek de, Gördüğünüz gibi araçlar geçiyor. Duvarımızı deldiler. Burası dar bir sokak onun için çok tehlikeli bir durum. İkide bir tehlikeli madde yüklü araçlar geçiyor. Biz o yüzden bu yolun yetkililer tarafından TIR trafiğine kapatılmasını istiyoruz. Evimize işimize gidemiyoruz. TIR\'ların geçmesi sonucu evimin her tarafı delindi. Evimin her köşesinde çatlaklar oluştudedi.