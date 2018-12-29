T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Silivri'de yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı

Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)-SİLİVRİ'de, TEM otoyolundan karşıya geçmeye çalışan adama araba çarptı

29 Aralık 2018 04:38

Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)-SİLİVRİ\'de, TEM otoyolundan karşıya geçmeye çalışan adama araba çarptı. Hastaneye kaldırılan Mehmet B.\'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Gazitepe mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşı tarafına geçmek isteyen 54 yaşındaki Mehmet B.\'ye 34 LZ 8715 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan adama ilk müdahale çevredeki sürücüler tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet B.\'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eren ERMİŞDHASİLİVRİ TEMHastaneyeMehmetKazaTEM Otoyolu GazitepeLZOlayPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24