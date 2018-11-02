(Görüntülü) Silivri'de gardiyana saldırı kamerada

DHA2096603-Güvenlik--

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Silivri\'de gardiyana saldırı kamerada

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İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ\'de bir gardiyana yapılan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.



Ceza İnfaz Kurumları Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (CİPDER) saldırıyı protesto etti.



CİPDER üyeleri Silivri Atatürk anıtı önünde biraraya geldi.



Grup adına açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Zafer Baysal yaptı



Zafer Baysal, “Kamu adına bu çok önemli görevi yerine getiren fedakar kamu görevlilerine son günlerde giderek artan şiddet olayları bizleri de son derece üzmektedir. Ceza infaz kurumları personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak sadece yasalarca kendine verilen görevi yerine getirdiği için şiddete maruz kalan personelimize yönelik şiddeti ve bu şiddeti uygulayanları kınıyoruz. Unutulmamalıdır ki bizlere yapılan her şey aynı zamanda devlete karşı yapılmış sayılmaktadır\" dedi.



Bu arada bir memura yönelik saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 saldırganın üniformalı çalışanı darp ettiği görülüyor



