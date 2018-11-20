(Görüntülü) Silivri'de D-100'de ölümüne geçişler

İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ\'de D-100 karayolu İstanbul ve Edirne yönlerinde üst geçit olmasına rağmen akıcı trafik arasında yayalar canları pahasına bariyerlerden atlayarak karşıdan karşıya geçiyor. Birçok trafik kazasının meydana geldiği yollarda bariyerleri aşarak karşıdan karşıya geçenler yürekleri ağıza getiriyor. BEBEK ARABASINI TEK ELLE SÜRDÜ BİR YANDAN CEP TELEFONLA KONUŞTU Yeni Mahalle mevkii D-100 karayolu Edirne istihkametinde hızla geçen araçların yanından ilerleyen bir kadının, elinde telefonla konuşurken diğer eliyle de içinde bebeğinin olduğu bebek arabasını sürdüğü görülüyor. Olası bir kazanın da kıl payı atlatıldığı o anlar fotoğraflandı. HASTANEYE GİTMEK İÇİN CANLARI PAHASINA TEHLİKEYE ATIYORLAR D-100 karayolunda araçların arasından bariyerleri aşarak geçenler arasında, yol kenarından Silivri Devlet Hastanesi\'ne gitmeye çalışanlar da yer alıyor. Bir başka görüntüde 70 yaşlarında bastonlu bir kadının da olası kazaya aldırmadan bariyerden atlayarak karşıdan karşıya geçtiği görülüyor.