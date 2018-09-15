(Görüntülü) Silivri'de, belediye ve vatandaş birlikte sokakları temizledi

İSTANBUL, (DHA) – Silivri Belediyesi organizasyonu ile 15 Eylül Dünya Temizleme Günü sebebiyle farkındalık oluşturmak adına ilçede yaşayan vatandaşlarla belediye birlikte sokakları temizledi. Belediye Başkanı Özcan Işıklar, “Geleceğe yaşanılır bir çevre mirası bırakmak istiyoruz” dedi. 15 Eylül Dünya Temizleme Günü (World Cleanup Day) kapsamında Silivri Belediyesi, Silivri Kent Konseyi ve İstanbul Rumeli Üniversitesi işbirliği ile Silivri sokaklarında temizlik yapıldı. Başkan Özcan Işıklar’da sokaklarda temizlik yaparken, vatandaşlar da bu farkındalık organizasyonuna yoğun ilgi gösterdi. “İNSANLARIN DUYARLI OLMASI LAZIM” Sokaklarda çöp toplayan vatandaşlardan Gülveren Türkeş, çok güzel bir proje olduğunu ifade ederek, “Büyük bir grup halinde geldik. Önce Selimpaşa’yı süpürdük. Sonra Silivri’ye gelerek buraya katıldık. Bu projenin ses getireceğine inanıyorum. İnsanların eğitilmesi gerekiyor. İlk çöp atan sen olma diyorum. Çünkü insanlar bir yerde çöp gördüğü zaman hemen üzerine atıyorlar ve çöpler büyüyor. Bunun olmaması için insanların duyarlı olması lazım” diye konuştu. “ÇEVREMİZE ÇÖP ATMAYALIM” 11 yaşındaki Eylül Çatak ise dünyanın kirlenmemesi gerektiğini dile getirerek, “Silivri’de buna başladık. Her yeri temizledik ve çöplerimizi poşetlerimize koyduk. Çevremizi kirletmezsek dünya temiz olur. Buradan herkese söylüyorum, lütfen çevremize çöp atmayalım, denizlere çöp atmayalım” dedi. “GELECEĞE YAŞANILIR BİR ÇEVRE MİRASI BIRAKMAK İSTİYORUZ” Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Dünya’da aynı gün ve aynı saatte yapılan bir etkinlik gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Dünya’mız çeşitli sebeplerden ötürü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Bu bir duyarlılık sorunu aslında. Bunların bertaraf sorunları ne kadar gelişirse gelişsin sonuç insana dayanıyor. Duyarlılığı geliştirmek ve buna çocuk yaştan başlamak çok önemli. Biz okullardan başlattık bu projeyi ve bu konuda ilk çalışma yapan ilçeyiz. İstanbul’un yüz ölçümü en büyük ilçelerden biriyiz. Yaz-kış nüfus farklılığını önemli derecede yaşayan bir ilçede insanlar hafta sonunu burada geçiriyor ve maalesef getirdiklerini de burada bırakıp öyle dönüyorlar. Kış nüfusuna göre personel istihdam eden bir ilçede zorlanıyoruz. Bizim buna daha çok duyarlılık gösterme sebebimiz de bu aslında. ‘Biz İstanbul’un bahçesiyiz.’ Bizim sloganımız bu. Ancak duyarlılık konusunda şikayetçi ve sıkıntılıyız. Biz ilçemize daha da özen göstermek istiyoruz. En önemlisi ise geleceğe yaşanılır bir çevre mirası bırakmak istiyoruz” diye konuştu. Başkan Özcan Işıklar, çevre bilincinin Silivri’de yaşayan vatandaşta olduğunu ifade ederek, bu bilinci ülkeye duyurmak gibi de bir fırsata dönüştürmek istediklerini söyledi. Silivri Belediyesi’nin düzenlediği “Sivil çevre temizlik hareketi” olarak adlandırılan ve 15 Eylül Dünya Temizlik Günü’ne denk gelen farkındalık organizasyonunun amacı, temizlik hareketinin Silivri’de başlayıp tüm Türkiye’ye yayılması olarak deklare edildi.