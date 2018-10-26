(Görüntülü) Silivri Belediyesi'nden 40 bin bayrak

İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için vatandaşlara 40 bin Türk Bayrağı dağıttı. Dağıtımda yer alan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar amaçlarının, toplumu birleştiren, bir arada tutan değerleri canlandırmak olduğunu ifade etti. Cuma namazı çıkışında ilçe genelindeki 69 camide dağıtılan 40 bin Türk Bayrağı ile \'din ve bayrak olguları birdir\' mesajı verilmek istendiğini söyleyen Özcan Işıklar, Bu etkinlikteki amacımız ülkemize güzel bir mesaj vermekti. Buradan Türkiye Cumhuriyeti?ne, bizi Cumhuriyet yapan, bizi biz yapan, bizi var eden değerlerimize bir mesaj göndermekti. Mübarek dinimizi, mukaddes bayrağımızı Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir gün ile birleştirmek istedik dedi. \'BÜYÜK BİR MEDENİYETİN DEVAMI OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTEDİK\' \"Toplum olarak bir arada bulunmamız ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara karşı birlik olmamız gerek\" diyen Işıklar, Burada yaşanan tartışmaları bir kenara koymak istedik. Bizim ortak bir hedefe ve morale ihtiyacımız var. Bizi bu coğrafya üzerinde kiracı gibi göstermeye çalışanlara Silivri\'den mesaj vermek istiyoruz. Mübarek din de bizim, bayrak da bizim. Büyük bir medeniyetin devamı olduğumuzu göstermek istedik ifadelerini kullandı. \'BİRLİK OLMAMIZ, TEK YÜREK OLMAMIZ LAZIM\' Etkinliğe katılan Şenel Hançer, Cumhuriyet Bayramımızın yıl dönümlerinde böyle güzelliklerimizi görmek mutlu ediyor derken bir diğer katılımcı İbrahim Büyükertes,Birlik beraberliğimizi her zaman korumamız lazım, birlik olmamız lazım, tek yürek olmamız lazım dedi. \'TÜM VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUM\' Işıklar 29 Ekim Pazartesi günü yapılacak Cumhuriyet Yürüyüşü ile ilgili olarak, \'Gerçekleşecek yürüyüşe etnik kökeni, kimliği ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Silivri hepimizin, Silivri Belediyesi hepimizin, ben de herkesin belediye başkanı olarak bu yürüyüşe herkesi davet ediyorum. Burada yaşayan herkese yıllardır hizmet ediyorum. Bizim siyasetimiz yok dedi. 29 Ekim Pazartesi günü saat 19.30?da Silivri Belediyesi önünden başlayacak olan Cumhuriyet Korteji, Atatürk Anıtı\'na kadar devam edecek. Kutlamalar Özgün konseri ve havai fişek gösterisi ile sona erecek.