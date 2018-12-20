(Görüntülü) Şile'de dalgalarla boğuşan gemi havadan görüntülendi

Ali AKSOYER - Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (DHA) ŞİLE\'de dün kıyıya oturan ve 16 mürettebatı kurtarılan kargo gemisi havadan görüntülendi. . Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yatan Natalıa adlı gemide 16 mürettebat bulunuyordu. Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisinin 16 kişilik mürettebatı kurulan halat sistemiyle kurtarıldı. Biri Hintli, 3\'ü Türk 12\'si Azerbaycan vatandaşı olan gemi personelinden, 10\'u Şile Devlet Hastanesi\'nde, 3\'ü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde, geri kalanı da Sultanbeyli Devlet Hastanesi\'nde müşahede altına alındılar. Gemiyi kurtarma çalışmaları ise henüz başlamadı. Dalgalarla boğuşan gemi bu sabah havadan görüntülendi.