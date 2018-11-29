(Görüntülü) Şile ve Karaburun sahilinde dev dalgalar

Nurcan KIRCALI - Yılmaz BEZGİN /İSTANBUL, (DHA) KARADENİZ\'deki fırtınayla oluşan dev dalgalar Karaburun ve Şile’de kıyıyı dövüyor. Karadeniz\'de oluşan karalara vuran dev dalgalar, Şile\'de zaman zaman balıkçı barınağını da aşarak balıkçı limanının içine kadar taştı. Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle balıkçılar da ava çıkmadı. Teknelerde kalan personel şiddetli rüzgâra rağmen balık ağlarının bakımı, akaryakıt ikmali, genel tekne bakımı yaptı. Arnavutköy\'e bağlı Karaburu\'nda da yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtınayla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü.