(Görüntülü) Sıla'nın avukatından adliye önünde açıklama (2)

Zeki GÜNAL / İstanbul DHA - SANATÇI Sıla\'nın avukatı Rezan Epözdemir, Ahmet Kural\'ın ifadesinin önümüzdeki hafta başvurulacağını söyledi. Rezan Epözdemir, Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. \"BİR ÇOK ÖNEMLİ İSMİN DESTEĞİ VAR\" Sıla\'nın durumuyla ilgili bilgi veren Epözdemir, \"Vücudunun değişik yerlerinde ekimozlar var. Tamamı dosyada. Kamuoyunda şöyle bir algı var; iki tane morluk üzerinde süreç işliyor. Bu yanlış, başkaca fotoğraflar da var, sadece 2 fotoğraf değil. Sıla\'nın yüzünün de görüldüğü bir çok fotoğraf var. Hastaneden alının sağlık raporuna göre de, kafasından tutun da kulaklarına kadar, vücudunun değişik yerlerinde, bacaklarında, ayaklarında, çok ciddi travmatik lezyonlar ve ekimozlar var. Bunların tamamıyla ilgili tedavi süreci de devam ediyor. Bugün itibariyle göz kapaklarının sağı ve solu biraz sararmıştı. O yeşillikler sarartıya dönüyor. Morali iyi, sevenlerinin desteği, sivil toplum örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, kadın kuruluşlarının, Türkiye\'deki bütün kadınların, toplumun değişik kesimlerinin, siyaset kurumunun ve bir çok önemli ismin desteği var. Bu onu ayakta tutuyor. Sıla bir kadın ve bir sanatçı olarak, tek başına Sıla\'nın şikayeti çok müessir değil\" dedi. \"SILA DA BURADA BİR ÖNCÜ OLSUN\" Epözdemir, \" Bu ülkede fiziksel şiddete maruz kalan, ekonomik gücü olmadığı için, korkutulduğu için, sindirildiği için hak arama özgürlüğünü kullanamayan, hukuk devletinin gereği olarak hukuki yollara başvuramayan binlerce kadın var. Sıla gibi toplumda kanaat önderi olan, bir sanatçı olan kadının maruz kalmış olduğu ağır fiziksel saldırı sonrasında bununla ilgili hak arama özgürlüğünü kullanması, yargıya intikal ettirmesi süreci, hukuki yollara başvurması aslında şiddet gören bütün kadınların haykırışı. Bunu böyle okumak lazım. Onların bir irade beyanı. Kim olursa olsun bizim temel felsefemiz zaman, zemin, koşullar, konjonktür ne olursa olsun şiddet gören herkes, her kadın hak arama özgürlüğünü kullansın. Kişisel olarak hukuki yollara başvursun. Sıla da burada bir öncü olsun, bir çığlık, bir haykırış olsun diye bugün bunu yaptık. Çünkü kamuoyunda \'keşke böyle bir adım atmasaydı\' sözlerini duyuyorum. Bir sanatçı her şeyden önce bir kadının böylesine ağır fiziksel saldırıyı kabul etmesi hukuken, fiilen mümkün değil.\" diye konuştu. \"PAZARTESİ İTİBARİYLE ŞÜPHELİNİN İFADESİNE BAŞVURULACAKTIR\" Epözdemir, Ahmet Kural\'ın \'Kolundan tutum, çektim\' şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine, \"Bilimsel, istatistiksel verilere göre Avrupa\'da, dünyada en fazla dinlenen sanatçı Tarkan ve Sıla. Sıla zaten bütün Türkiye\'de tanınan bilinen saygın, kıymetli bir sanatçı. Sıla hiç olmamış bir şiddet olayını varmış gibi gösterip, bunun merkezinde mağdur olarak yer alacak ve buradan nemalanacak mı? Bu iddia hayatın olan akışını, mantık, fizik kurallarına aykırı. Sıla\'nın buna ihtiyacı yok. Zaten konserlerine binlerce insan geliyor, Türkiye\'de en fazla dinlenen sanatçı. Toplumun önemli ölçüde üzerinde uzlaşma kültürünü geliştirdiği kamuoyunun teveccühüne mashar olmuş birisi. Hiç böyle bir şey yokken Sıla gibi Türkiye\'nin en tanınmış sanatçılarından bir tanesinin hayal ürünü kurgusal bir şekilde, böyle bir şey varmış gibi kendini duvardan duvara, her tarafını morarttı ve bunun üzerinde bir pirim mi elde etmeye çalışıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu iddia kerametin kendinden menkul, hayatın olağan akışına, mantık, fizik kurallarına aykırı bir iddia. Hukuken, fiilen kabul edilemez mahiyette bir iddia. Eylemin nasıl olduğu bellidir. Adli Tıp Şube Müdürlüğü\'nün raporu bellidir, sağlık raporu bellidir, müvekkilimizin ifadeleri bellidir. Olaya ilişkin basına yansıyanların dışında fotoğraflar var. Onlar bellidir. Hastane raporu da olayın hikayesi de çok net açık bir şekilde bellidir. Bugün de tanıklar dinlenecek. Kuvvet ve muhtemel pazartesi itibariyle şüphelinin ifadesine başvurulacaktır\" şeklinde konuştu.