(Görüntülü) Silahlı saldırıda ölen İzmirli şarkıcı toprağa verildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- BODRUM\'daki bir eğlence mekanındaki silahlı saldırıda yaşamını yitiren şarkıcı Hacer Tülü (40), İzmir\'de son yolculuğuna uğurlandı. Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi\'ndeki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda Ali Ekber Sürensoy, gittiği bir eğlence mekanına girmek üzereyken, otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Sürensoy, hayatını kaybederken, açılan ateş sırasında vurulan şarkıcı Hacer Tülü de öldü. Olayda Servet Kolluoğlu (52), Cesur Altunsöz (40), Kaan Mutlugüleş (23) ve Onur Sarı ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırıya karıştığı öne sürülen ve olay yerinden kaçan 4 kişi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu, 3 saat sonra, Manisa\'nın Akhisar ilçesinde, otomobilde yakalandı. Şüpheliler S.Ç., K.Ç., H.A. ve T.O.\'nun emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi. Olayda yaşamını yitiren şarkıcı Hacer Tülü için Soğukkuyu Kabristan Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şarkıcının yakınları ve sevenleri katılırken, sanat camiasından ise kimsenin bulunmaması dikkat çekti. İkindi vaktı kılınan cenaze namazının ardından Tülü için helallik alındı. Tülü\'nün tabutuna arkadaşları eşarp ve sevdiği çiçekleri koydu. Yapılan duanın ardından Hacer Tülü, Soğukkuyu Mezarlığı\'nda son yolculuğuna uğurlandı. Hacer Tülü\'nün yakınları, olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.