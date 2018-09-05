(Görüntülü) Silahlı kuyumcu soygunu girişimi güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK- Sude UÇAROĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir kuyumcuya pompalı tüfek ve tabancayla yapılan soygun girişimini gerçekleştiren 3 kişi yakalandı. Soygun girişimi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi Olay, 3 Eylül\'de Seyhan ilçesi Emin Ağa Caddesi\'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanının önüne gelen yüzleri maskeli 3 kişi, av tüfeği ve tabanca ile ateş açtı. Camlar kırılırken, bu sırada alışveriş yapan müşteriler, büyük panik yaşadı. Sokağın kalabalık olması ve çevrede toplanılması nedeniyle şüpheliler, kuyumcu dükkanını soyamadan kaçtı. Ara sokaklara giren 3 kişi, kuyumcu Cengiz Altunkaya ile kardeşi Duran Altunkaya\'nın kendilerini takip etmesi üzerine havaya ateş açtı. Duran Altunkaya, av tüfeğinden çıkan saçmalarla omuzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda zırhlı polis ekibi sevk edildi. \'SALDIRI YAPMAMIZI SÖYLEDİ\' Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlık Gasp Büro ekipleri, kuyumcunun güvenlik kamerasından zanlıların kimliklerini tespit etti. Musa D., Ömer B. ve A.A. adreslerinde yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler suçlarını kabul ederek, \"2012 yılında akrabamız kuyumcuyu soyduğu için yakalandı ve cezaevine konuldu. A.A. da sabah, \'Akrabamız kuyumcu yüzünden cezaevinde, buraya silahlı saldırı yapmamız gerek\' dedi. Biz de tabanca ve pompalı tüfekle gelip ateş ettik\" dedikleri öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.