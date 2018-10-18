(Görüntülü) Sıla, Bursa'da hayranlarıyla buluştu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- TÜRK pop müziğinin sevilen seslerinden Sıla, Bursalı hayranlarıyla Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu\'nda buluştu. Güz konserleri kapsamında farklı şehirlerde sahne alan Sıla, uzun bir aradan Bursa\'ya geldi. Sevilen şarkılarının yanı sıra birbirinden şık kostümleri ve sahne şovlarıyla da beğeni toplayan başarılı sanatçı, yoğun ilgi gördüğü konsere daha imza attı. Kapalı gişe konserleri ile sevenleriyle buluşan Sıla, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını bu kez 5 bin kişilik konser alanını dolduran Bursa seyircisi için söyledi. Bursalı hayranlarının heyecanla bekledikleri Sıla konseri, 21 Ekim\'de bir kez daha Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu\'nda gerçekleşecek.