(Görüntülü) Sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Muğla), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir iş yerinin su tahliye borusu etrafına kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için döşenen straforun içinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Acarlar Mahallesi İsmail Hakkı Sokak 22 numaradaki konfeksiyon mağazası çalışanı Behlül Sezgin, işyeri dışından gelen bir kedi sesi duydu. Dışarı çıkan Sezgin, kedi sesinin, dış cephedeki su tahliye borusu üzerine kaplı strafor malzemenin altından geldiğini tespit etti. Sezgin, bunun üzerine durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, straforları kesti. 30 dakikalık çaba sonunda yavru kedi, bulunduğu yerden çıkarıldı. Suyla yıkanan yavru kedi, Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı\'na teslim edildi. Çarşı esnafı, kediyi kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.