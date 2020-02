(Görüntülü) Şikayet korkusuyla evden kaçtı, parkta bulundu

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, anneannesine izinsiz gittiği için ablasının babasına şikayette bulunacağını söylemesiyle korkan 9 yaşındaki Ebrar Can, evden kaçtı. Mahalle halkı ve polis, küçük kızı bulmak için seferber oldu. Ebrar, yaklaşık 4 saat sonra bir parkta bulundu. Dün, Kazım Karabekir Mahallesi Mevlana Caddesi Gülveren Sokak\'ta bulunan evinden çıkan Ebrar Can, birkaç sokak ilerideki anneannesine gitti. Daha sonra eve dönen küçük kıza, ablası, \"Niye izinsiz gittin, seni babama söyleyeceğim\" dedi. Ebrar, 21.00 sıralarında arkadaşlarıyla oynamak için çıktığı eve dönmedi. Hatice Can, kızını bulamayınca, durumu polise ve yakınlarına bildirdi. Mahalleli ve polis, küçük kızı bulmak için seferber oldu. Çevreye dağılanlar her yerde küçük kızı aradı. Bu sırada anne Hatice Can, \"Kızım saat 21.00 sıralarında komşunun kızıyla oynuyordu. Komşumuzun kızı eve gidince benim kızım gelmedi. Ben de komşuya gidip kızımı sordum, o da gelmediğini söyledi. Arkadaşıyla birlikte anneme gitmiş. Eve geldiğinde haber vermeden gittiği için ablası kızmış ve babasına söyleyeceğini belirtmiş, belki de korkudan saklanıyordur\" dedi. Saatlerin ilerlemesinin ardından küçük kızın bulunamaması nedeniyle ailenin tedirginliği artarken, 50- 60 kişilik mahalle sakini ve polisler her yere baktı. Ebrar Can saat 01.00 sıralarında evinin 300-400 metre ilerisindeki çocuk parkının yanındaki bir kamyonun arkasında saklanırken bulunarak ailesine teslim edildi. Çocuğu bulan polis, ailenin ifadesine başvurdu.