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(Görüntülü) Siirt'te operasyona giden 10 asker yaralandı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Şirvan ilçesi kırsalında operasyona giderken çıktıkları dağda buzlanma nedeniyle kayıp düşen 10 asker yaralandı

16 Aralık 2018 14:36

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Şirvan ilçesi kırsalında operasyona giderken çıktıkları dağda buzlanma nedeniyle kayıp düşen 10 asker yaralandı. Şirvan\'a bağlı Ormanlı köyü kırsalına dün gece operasyona çıkan birlikte görevli askerlerden 10\'u, çıktıkları dağdaki buzlanma nedeniyle kayıp düştü. Yaralanan askerler, bölgeye sevk edilen sağlık ve UMKE ekipleri tarafından alınarak ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen askerlerden 9\'u taburcu edilirken, birinin ortopedi servisinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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