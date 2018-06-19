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(Görüntülü) Siirt'te askeri araca EYP'li saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş da yaralandı

19 Haziran 2018 12:27

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş da yaralandı. Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 3 uzman çavuş yaralandı. Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak Siirt 3\'üncü Komando Tugayı\'na getirildi, buradan da ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin de durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırının ardından başlatılan hava destekli geniş çaplı operasyonun sürdüğü ifade edildi.

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