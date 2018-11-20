(Görüntülü) Siirt'e hamsi festivali için gelen Trabzonlular horon oynadı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-SİİRT’te kardeş şehir projesi kapsamında yarın kentte düzenlenecek hamsi festivali öncesi kente gelen Trabzon heyeti, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti. Sabah erken saatlerde Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi\'ni ziyaret eden Trabzon kafilesi, daha sonra da bir zamanlar terör saldırılarının yaşandığı Botan Vadisi\'nde kemençe eşliğinde horon oynadı.



Kent merkezinde yarın düzenlenecek olan hamsi festivaline katılacak olan Trabzon kafilesi, bugün Siirt’e geldi. Kentin tarihi camilerini ve mekanları ile Tillo ilçesine bağlı tarihi kaleyi Vali Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Ataybay ile birlikte gezen Trabzon heyeti, İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi\'ni de ziyaret ederek dua etti.



Tillo ilçesindeki tarihi kalede kısa bir konuşma yapan Vali Ali Fuat Atik, İçişleri Bakanlığı\'nın organize ettiği kardeş şehir projesi kapsamında Trabzon ve Siirt arasında kardeşlik köprüsü kurduklarını belirterek, \"İlimizde hamsi festivali yapılacaktır. Bu projenin esas organizatörü İçişleri Bakanlığıdır bizler burada aracı olarak bu tür etkinlikleri yapıyoruz ve çok da güzel oluyor. Daha önce Trabzon Spor ile Siirt İl Özel İdare Spor takımlarını kardeş takım ilan ettik. Şimdi ise bizler iki şehri kardeş şehir ilan etmek için Siirt’te hamsi festivali düzenleyeceğiz ve bu festivale Trabzon ilinde bir çok vatandaşımız katılacaktır. Kendileri güzel bir şekilde ağırlamak istiyoruz ve bu mesajı veriyoruz, Türkü, Arabı, Kürdü kardeştir bu kardeşliğimizi kimse bozamayacaktır\" dedi.



\'GELMEDEN ÖNCE KORKUYORDUK\'



Siirt\'in tarihi dokusuna hayran kaldıklarını belirten Trabzonlu heyet, hamsi festivali için önyargılı olarak Siirt\'e geldiklerini ancak gördükleri manzara karşısında bu yargılarının kırıldığını söyledi. Siirt\'e gelmekten korktuğunu anlatan bazı Trabzonlular, \"Siirt\'e ilk defa geliyoruz, daha önce çatışmaların buralarda yaşandığını duyuyorduk ve korkuyorduk. Ancak gördüğümüz gibi değil, her yer bizim toprağımızdır. Bizler buraları gördük ve buralara gelmeye devam edeceğiz. Buralardan korkulacak bir şey yok\" dedi.



BOTAN VADİSİ\'NDE KEMENÇE EŞLİĞİNDE HORON



Hamsi festivaline katılmak için Siirt\'e gelen yaklaşık 200 Trabzonlu, bir dönem şiddetli çatışmaların yaşandığı ancak başarılı operasyonlarla huzur ve güvenin sağlandığı Botan Vadisi\'nde, kemençe eşliğinde horon tepti. Botan Vadisi manzarasına hayran kaldıklarını belirten Trabzonlular, \"Bu manzara eşliğinde horon tepmek bir hayli zevkliydi. Buralar görülmeye değer yerlerdir. Bizler ilk defa geliyoruz ancak gördüğümüz ilgi ve alaka bizleri son derece memnun etti. Botan Vadisi\'ni haberlerde veya televizyonlarda görüyorduk ama şimdi canlı bir şekilde görüyoruz, bu bizleri son derece mutlu etti. Siirt’te Botan Vadisi dağlarında herhalde ilk defa kemençe sesleri yankılandı ve ilk defa horon tepildi. Biz horon oynarken bir diğer taraftan ise davullar çaldı kardeşlik böyle olsa gerek\" diye konuştu.



BOTAN VADİSİ\'NE ŞARKI YAZDI



Trabzon’dan kemençesi ile birlikte Siirt\'e gelen Enver Turan (63), kemençe eşliğinde Botan Vadisi\'nde şarkı söyleyip horon tepti. Botan Vadisi\'nde kemençe eşliğinde şarkı söyleyip, horon tepmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Turan, \"Ben Trabzon’da çocuklarımın işlettiği özel bir işyerinde zamanımı geçiriyorum. Siirt’te hamsi festivalinin düzenleneceğini duydum ve bana gelen daveti geri çevirmeden Siirt’e geldim, çok da iyi yaptım, mutluyum. Bir zamanlar burada çatışmalar yaşanıyordu. Şimdi ise buralara huzur hakim, bizler de burada kemençe çaldık ve Botan Vadisi\'ne daha önce yazdığım şarkıyı bu dağlara bakarak söyledim, çok mutluyum\" diye konuştu.



Yarınki hamsi festivali kapsamında kent merkezinde 20 ton hamsi ve 3 bin paket fındık dağıtılarak, kültür alışverişinde bulunulacak.