(Görüntülü) Siirt lisesinde, 1900'lu yıllardaki eğitim araçları sergilendi

Mehmet Yücel DURAK SİİRT, (DHA) SİİRT\'te, 1954 yılında açılan Siirt lisesi, 1900\'lü yıllardaki okullardaki eğitim araçlarının yeraldığı materyalleri, okul bünyesinde oluşturulan müzede sergilemeye başladı. 1930 yılına ait ders kitapları, 1960\'lı yıllarda derstlerde kullanılan ve ispirto ile çalışan projeksiyon, ısı sonucu oluşan ışıkla film gestirimi yapan makine, 100 yıllık fotoğrafların yeraldığı müzeyi ziyaret edenler, 100 yıllık tarihi geçmişe yolculuk yaparak o günlerin izlerini görme fırsatı buluyor. Siirt\'in ilk lisesi olan Siirt Lisesi\'nde kurulan il eğitim tarih müzesinde, tarihi eğitim araç ve gereçlerinin yanı sıra, 1930 yılana ait ders kitapları sergileniyor. Sergilenen tarihi eserler arasında en ilgi çekeni ise, 1950 yıllarına ait olan ve o yıllarda öğrencilerin sinevizyon gösterimi ile ders işledikleri ispirto ile çalışan projeksiyon aleti dikkat çekiyor. Eğitim müzesinin yaklaşık bir yıldan beri açık olduğunu ve müzeye yoğun bir ilginin olduğunu belirten Siirt Lisesi Müdür Yardımcısı Oktay Harman, Kentimize ait eğitim müzesinde 1930-1960 yıllarında eğitim ve öğretim de kullanılan materyalleri eğitim müzemizde sergiliyoruz. O yıllarda eğitim alanında kullanılan ve kısıtlı imkânlara rağmen yapılan bu materyalleri sergileyerek öğrencilerimize gösteriyoruz. Müzemiz kentimizin nadide yerlerinden birisi ve Siirt Lisesi 1954 yılında kuruldu ve geçmiş dönemler eğitim olanakları çerçevesinde kullanıla bilen materyalleri görmekteyiz dedi. Geçtiğimiz yüzyıldaki temel eğitim araç ve gereçlerinin, o dönemin olanak ve imkanlarının şimdiki öğrencilere gösterme fırsatı yarattıklarını anlatan Harman, Müzemizin kuruluş gayelerinden birisi içerikte yer alan eserlerin o dönemki olanaksızlar çerçevesinde söz konusu kentimizden okulumuzdan bu materyalleri kullanarak iyi konumlara gelmiş öğrencilerimizi ile beraber günümüzdeki öğrencilerimizin de bunları görmesi ve tanıması için eğitim müzesini oluşturduk. Amacımız bugünkü teknolojide yeni nesil öğrencilerinin daha çok imkânları olduğunu ve derslerine sıkıca sarılmasını bir nebzede olsa hatırlatmaktır dedi. Eğitim müzesinde en ilgi ve dikkat çeken aletlerden biri olan projeksiyon aletinin 1950 yılında öğrencilere eğitim vermek için ispirto ile kullanılan projeksiyon aleti olduğunu ifade eden Harman, şöyle konuştu O yıllarda öğrencilere filim vasıtası ile eğitim veriliyordu ve bunu ispirto ile çalışan bir alet ile yapıyorlardı yani değim yerinde ise şimdi sınıflarımızda kullandığımız akıllı tahta gibi bir aletti. Buraya gelen birçok öğrencinin dikkatini bu alet çekiyor ve ellerindeki mevut imkânlarından ötürü memnun olmalarını talep ediyoruz. Diğer yandan ise müzemizde çok sayıda eğitimde kullanılan kitaplar mevcut bunları da gören öğrencilerimiz şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar ve bu müzemiz gerek bizlere ve gerekse öğrencilerimize eğitim alanında çok ciddi bir örnek olmaya devam ediyor