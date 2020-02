(Görüntülü) Sigaram yok' deyince telefonunu gasp ettiler

ANTALYA\'da işyerinden çıkıp eve giden Şükrü Mert Ç.\'nin (17) yanına motosikletle yaklaşan M.Y. (21) ve Ç.A. (22), sigara istedikleri gençten Kullanmıyorum yanıtını alınca silah zoruyla cep telefonunu gasp etti.

Olay, 2 Haziran günü saat 05.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi\'nde meydana geldi. İşyerinden çıkan Şükrü Mert Ç. eve doğru yürümeye başladığı sırada motosikletle yanına yaklaşan 2 kişi, kendisinden sigara istedi. Şükrü Mert Ç.\'nin sigara kullanmadığını belirtmesi üzerine iki şüpheli, motosikletle ayrıldı. 2 sokak ilerden geriye dönen şüphelilerden biri üzerindeki tabancayı çıkartıp, Şükrü Mert Ç.\'yi Telefonunu ver lan diye tehdit etti. Telefonu gasp eden şüpheliler, Ç.\'nin üzerindeki parayı da istedi. Şükrü Mert Ç. boş cüzdanı gösterip, parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine motosiklete binen şüpheliler, kaçtı.

İhbarın ardından çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntüsünden şüphelilerin M.Y. ve Ç.A. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, M.Y. ve Ç.A.\'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin olay öncesi motosikletin plakasını söktüğü, daha sonra gittikleri bir akaryakıt istasyonunda plakayı takarken güvenlik kamerasına yakalandıkları ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.