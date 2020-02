(Görüntülü) Side'de Rahvan At Yarışları yapıldı

Mithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya) (DHA) - Antalya\'nın Manavgat ilçesinde Side Rahvan At Yarışları yapıldı. Yarışlara katılan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan, İngiliz atlarının ana damarının \'Byerley Türk\' adlı Anadolu atı olduğunu belirterek, \"Biz bu kaynağı kullanarak bir ırk tescili maalesef Anadolu\'da başaramamışız\" dedi.



Manavgat Side Büyük Plaj mevkisinde Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Manavgat Belediyesi ve Manavgat Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde Side Rahvan At Yarışları yapıldı. Yarışlara çeşitli kategorilerde 57 at katıldı. Şampiyonada rahvan atlar; baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, dörtlü tay, üçlü tay, ithal B kategorilerinde yarıştı. Yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi



Yarışlara katılan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, rahvan atların Türk milletiyle birlikte Orta Asya\'dan geldiğini söyledi. Ceylan, \"Rahvan atları Orta Asya\'dan buraya bizim sırtında geldiğimiz atlar. Bugünkü manada bakarsanız, arabalarla mukayese ederseniz yüksek konforlu olarak sınıflanabilir. Rahvan atları binicisini yormayan, uzun mesafelere dayanıklı atlardı. Bugün hala Anadolu\'da bu geleneğin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Ege sahil şeridi olmak üzere Türkiye\'nin her yerinde rahvan atçılık söz konusu. Baktığınız zaman Kazakistan\'da, Kırgızistan\'da, Moğolistan\'da \'Yorgo\' adıyla aynı şekilde rahvan atçılık devam ediyor\" dedi.



Türkiye\'de rahvan atçılığın zaman içerisinde ihmal edildiğini, geliştirilmediğini belirten Prof. Dr. Ceylan, \"Bir manada Türk at ırkının ıslah edilmesi noktasında Arap ve İngiliz cinsleri üzerine devam edilmiş. Fakat hala daha yerli rahvan atını korumak için vatansever atçı arkadaşlarımız, rahvan atlarını yetiştirmeye ve korumaya devam ediyor. Bunun için Tarım Bakanlığı\'ndan yardım ve destek bekliyoruz. Rahvan atlarımız, çıkıştan önceki son sapak diyebilirim. Kalkıp da bu atları da kaybettiğimiz zaman artık Anadolu rahvan atının, Anadolu atlarının nesli tükenecek. Köroğlu\'nun kır atı gibi nesli tükenmesin, bunlara sahip çıkalım. Bunların ırk olarak tesciline yardımcı olmak için projeleri destekleyelim\" diye konuştu.



Türkiye\'de at ırklarıyla ilk çalışmanın 1965 yılında yapıldığını belirten Prof. Dr. Ceylan, şöyle dedi: \"İnal Batu\'nun babası Selahattin Batu, 1965 yılında Türkiye\'yi karış karış gezerek at ırklarını belirlemiş, ırk potansiyeli olan atları belirlemiş fakat ondan sonra bir ilerleme gerçekleştirmemişiz. Türk atlarından dünyada tescili yapılmış tek bir ırk var; Ahal teke. Türkmenistan\'da. Maalesef bizim Türk atları kanından gelen, İngiliz atlarının ana kan damarlarından biri \'Byerley Türk\' diye bir Anadolu atıdır. Biz bu kaynağı kullanarak bir ırk tescili maalesef Anadolu\'da başaramamışız.\"