(Görüntülü) Şiddet mağduru doktor istedi, adına toplanan parayla 'kodlama atölyesi' açıldı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- TÜRKİYE\'nin çeşitli hastanelerinde görev yapan 15 bin doktorun sosyal medya üzerinde birbirleriyle iletişime geçerek kurduğu Kadın Hekimlerden Eğitime Destek Vakfı (KAHEV); Şanlıurfa\'da bir hasta yakını tarafından başına taşla vurularak yaralanan Dr. Bahattin Yalçın\'ın kendisi için toplanan tatil parasıyla açılmasını isteği \'robotik kodlama atölyesi\'ni Van\'da bir lisede faaliyete geçirdi. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisi\'nde çalışırken, 3 ay önce bir hasta yakını tarafından başına taşla vurularak yaralanan Dr. Bahattin Yalçın\'ın acısını dindirmek adına tatil yapması için 15 bin doktorun sosyal medya üzerinde birbirleriyle iletişime geçerek kurduğu KAHEV, bir miktar para topladı. Şiddet mağduru Dr. Yalçın, kendisi için toplanan paralarla tatile gitmeyeceğini, bunun yerine Van\'da bir okulda \'robotik kodlama atölyesi\' açılmasını istedi. KAHEV üyesi Dr. Mehpare Altay da İpekyolu ilçesinde bulunan İMKB Fen Lisesi\'nde atölye çalışmalarına başladı. Kısa sürede tamamlanan ve şiddet mağduru Dr. Bahattin Yalçın\'ın adı verilen robotik kodlama atölyesinin açılışı yapıldı. Açılışa, Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, şube müdürleri, atölyeyi açan KAHEV\'e üye İpekyolu 3 No\'lu Aile Sağlık Hekimliği\'nde görevli Dr. Mehpare Altay, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı. Atölyede robotik kodlama çalışması yapan öğrenciler, doktorlara teşekkür ederken, ileriki yıllarda çok güzel çalışmalar yapacaklarını ve bu konuda uzmanlaşacaklarını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de atölye için KAHEV\'e teşekkür etti. \'HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞIYIZ\' KAHEV üyesi, İpekyolu 3 No\'lu Aile Sağlık Hekimliği\'nde görevli Dr. Mehpare Altay, çalışmalarının 2 Ocak 2018\'de sosyal medyada \'Doktor Anneler\' ismindeki bir grupla başladığını ifade ederek şöyle konuştu: \"Orada bir doktor arkadaşımız bir öğrencinin yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz bu öğrencimize çok kısa sürede düzenli burs topladık. Sonra kadın hekimlerin eğitime destek için ne kadar istekli olduğunu görünce, öğrenci sayımız giderek arttı. Öğrenci sayımız çok arttığı için de vakıf olmaya karar verdik. Ekim ayı içinde mahkememiz yapıldı ve vakıf olarak tescillendik. Kadın Hekimlerden Eğitime Destek Vakfı\'nı kurduk. Tek amacımız, eğitime destek verip, ülkemizde gittikçe artan şiddet vakalarının biraz önüne geçmek. Biz vakıf olarak özellikle sağlıkçılara yönelik şiddete, kadına gösterilen şiddete, çocuğa gösterilen her türlü şiddete karşıyız. Bunun sadece eğitimle yenilebileceğini düşünüyoruz.\" İl Milli Eğitim Müdürü Tevke, atölyeyi açan KAHEV üyesi Dr. Mehpare Altay\'a katkılarından dolayı plaket takdim etti.