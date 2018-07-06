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(Görüntülü) Sıcaktan patlayan trafolar, yangına neden oldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta aşırı sıcak nedeniyle 2 elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan alevler ormanlık alan sıçradı

06 Temmuz 2018 12:08

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta aşırı sıcak nedeniyle 2 elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan alevler ormanlık alan sıçradı. 3 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında 8 hektar ormanlık alan yandı.

Merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi\'nde Ilıca-Süleymanlı Yolu Mevkiinde bulunan trafoda akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Trafodaki patlamanın ardından çıkan yangın ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 100 kişilik bir ekip 11 arazöz, 5 itfaiye 8 su tankı, 1 dozer, 1 ekskavatör yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonunda kontrol altına alınabildi.

2 TRAFO PATLADI

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yangına patlayan trafoların neden olduğunu ifade eden Ketmen, \"2 tane elektrik trafosu aşırı sıcaktan patlıyor ve kablolar yere dökülüyor, ardından yangın başlıyor ve ormana sıçrıyor. İhbar üzerine vakit kaybetmeden ekipler bölgeye sevk edildi ve 3 saat süren bir çalışma sonunda kontrol altına alındı. yangından 8 hektarlık bir örtü yandı\" diye konuştu.

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